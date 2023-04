Glasfaserausbau an allen Bundesschulen

Der Ausbau der schulischen Basis-IT-Infrastruktur wird als Grundstein für die Digitalisierung des Schulwesens laufend vorangetrieben, so auch der Ausbau der Glasfaseranbindung. Ein Meilenstein, der in diesem Zusammenhang bereits erreicht wurde, ist die flächendeckende Anbindung der steirischen Bundesschulen ans Glasfaser-Breitbandnetz. Das haben Bildungsminister Martin Polaschek und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner am Dienstag zum Anlass für einen gemeinsamen Schulbesuch am BG/BRG/BORG Hartberg - der ersten steirischen Schule, die vor rund sechs Jahren mit einer modernen LAN-Verkabelung ausgestattet wurde - genommen.