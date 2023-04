Mit Traditionen und viel Abwechslung in den Mai

Das verlängerte Wochenende rund um den Staatsfeiertag hält jede Menge abwechslungsreiche Events bereit: So dürfen sich etwa Fans von Volksmusik in Vöcklabruck auf einen melodischen Abend voller Tradition freuen. Tipps rund um den Garten gibt Profigärtner Karl Ploberger in Seewalchen, und im Zeichen des Brauchtums steht auch der Georgiritt in Ampflwang, wo im Anschluss das Aufstellen des Maibaums zelebriert wird.