Grabher kämpft sich in Madrid in nächste Runde

Weltranglisten-„Absturz“

Die Vorarlbergerin war in der am Montag erschienen Weltrangliste um 14 Positionen von ihrem Karriere-Topranking 78 auf Position 92 „abgestürzt“. Der Grund: Der Heeressportlerin waren jene 78 Punkte aus der Wertung gefallen, die sie sich im vergangenen Jahr für den Einzug ins Viertelfinale des 250er-Turnier in Istanbul erspielt hatte. Scheint, als ob sie in Madrid „heiß“ darauf ist, möglichst rasch wieder in die Top-80 zurückzukommen.