Der neue Trend in Kärnten: „Dry-Aged-Fisch“

Viele Möglichkeiten der Zubereitung

Verwendet werden können die Filets dann wie jene von frischen Fischen: „Als Sushi und Sashimi, gebraten oder gegrillt. Beim Grillen hat es auch den Vorteil, dass die Haut am Grill nicht kleben bleibt.“ Derzeit gibt es die Dry-aged-Fische nur für die Gastronomie, ab Sommer auch für „Normalverbraucher“. Im Hofladen gibt es Regenbogen- und Seeforellen, Saiblinge, heiß- und kaltgeräucherte Lachsforellen, Kaviar - „Dafür sind wir bekannt!“ - Räucherforellenmus und auf Bestellung Lachsforellen-Tatar. „Alle Fische sind bei mir in der Forellenzucht geboren und schwimmen in bestem Quellwasser“, versichert Jobst.