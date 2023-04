Doskozil sicher: „Keine Koalition mit der ÖVP“

Als erstes Narrativ packt Doskozil eine Begegnung mit einem Tiroler Arzt in Kopenhagen aus. Der Arzt sei nach Dänemark „geflüchtet“, weil es hier eben keine Zwei-Klassen-Medizin wie in Österreich gebe. Für sechs Millionen Dänen gibt es nur eine Krankenkassa. Der dänische Staat gebe jedem Patienten eine Garantie, dass die benötigten Behandlungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes stattfinden. Doskozil wirft der SPÖ-Spitze vor, von der Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin zwar viel zu reden, aber nicht in die Gänge zu kommen. In der Pflege will er keinen Stein auf dem anderen lassen. Mit Pflege dürfe kein Gewinn gemacht werden, und sie müsse gemeinnützig funktionieren.