Insolvenztagung: „Jetzt zeigt sich, wer überlebt!“

Schon seit 42 (!) Jahren gibt es ein Wochenende, wo Sie Kärntner Juristen nicht zu Hause antreffen, sondern gesammelt an der Adria: Auch heuer war es wieder so weit, als Organisator Klaus Kraule und Direktorin Susanne Laggner-Primosch von der Rechtsanwaltskammer in Grado rekordverdächtige 100 Advokaten und Unternehmensexperten begrüßen konnten, die sich vor allem rund ums Thema Insolvenz austauschten.