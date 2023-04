Klum tanzt sich in Hauch von Nichts in Stimmung

Wenn das Coachella Musikfestival in der Wüste von Kalifornien steigt, lassen sich die Stars meist nicht zweimal bitten. Auch Heidi Klum war an diesem Wochenende dabei. Davor tanzte sich die „Germany‘s Next Topmodel“-Moderatorin aber noch im heimischen Garten in Stimmung - in einem Hauch von Nichts mit wenig drunter, versteht sich.