Blau Weiß Linz bleibt St. Pölten auf den Fersen

In der 96. Minute ließ Ronivaldo alleine vor Dornbirn-Torhüter Raphael Zwischenbrugger die Riesenchance auf das 2:0 aus. Sein Teamkollege Paul Mensah hatte zuvor die Latte getroffen (84.), Dornbirn-Verteidiger Cavafe sah Gelb-Rot (89.). Die Linzer feierten den siebenten Liga-Heimsieg in Folge. Sie liegen damit weiterhin einen Punkt hinter Tabellenführer St. Pölten, der sich bereits am Freitag mit 2:0 gegen die Admira durchgesetzt hatte. Der drittplatzierte GAK musste am Sonntag (10.30 Uhr) im Steiermark-Duell in Lafnitz nachlegen.