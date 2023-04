Landwirt (65) stürzte in Jauchegrube und ertrank

Ein alleinstehender Bauer dürfte auf seinem Hof in Kronstorf ohne irgendwelche Augen- oder Ohrenzeugen in eine Jauchegrube gestürzt sein. Nachdem der 65-Jährige am Samstagvormittag einen Termin nicht wahrgenommen hatte, wurde bei einer Nachschau auf seinem Anwesen bemerkt, dass der hölzerne Deckel der Jauchegrube offenbar durchbrochen war.