EU-Gerichtshof halbiert Zwangsgeld gegen Polen

EU-Hilfsgelder auf Eis gelegt

So seien unter anderem die Auswirkungen von Entscheidungen der Disziplinarkammer nicht in allen Fällen ausgesetzt worden. Der Gerichtshof kündigte an, am 5. Juni in der Hauptsache entscheiden zu wollen. Bei der Entscheidung vom Juli 2021 handelte es sich nur um eine einstweilige Anordnung. Wegen des Streits um die Rechtsstaatlichkeit Polens werden übrigens auch Milliarden an EU-Hilfsgeldern zurückbehalten.