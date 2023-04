Die größten Kunst-Diebstähle der Steiermark

Unser Bundesland war in der Vergangenheit vielfach im Visier dreister Schatzräuber, neben Diebstählen von wertvollen Gemälden und sakralen Gegenständen aus Privat- und Gotteshäusern hielten Millionencoups die Kriminalisten in Atem - wie in Graz, Mariazell und St. Lambrecht.