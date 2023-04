Gelbe Tonne: Sammelmenge stieg um rund 20 Prozent

Seit dem 1. Jänner werden in ganz Österreich Kunststoffverpackungen einheitlich in der gelben Tonne gesammelt - auch in Wien. Das neue System scheint zu funktionieren: Laut der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) und der Magistratsabteilung 48 wurden seither 20 Prozent mehr Verpackungen wie Chipssackerl oder Joghurtbecher eingeworfen.