Wann zahlen auch die Steirer weniger für Strom?

Die Strompreise sinken im Großhandel seit Längerem - wann kommt das auch bei den Endkunden an? Die Energie Steiermark hat zwar als erstes Landesenergieunternehmen eine Reduktion in Aussicht gestellt, Ausmaß und genauer Zeitpunkt sollen aber erst in Kürze verkündet werden, hieß es am Donnerstag. In Salzburg und Vorarlberg haben die Landes-Firmen mittlerweile bereits Preissenkungen mit 1. Juli fixiert.