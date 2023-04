Grenzschutz ++ Unterstützung für Rendi-Wagner

Um gegen Asylmissbrauch und Schlepper vorzugehen, ist im Dezember 2022 die sogenannte „Operation Fox“ gestartet worden. Heute hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) erste Ergebnisse präsentiert. Und: Das Rennen um den Vorsitz in der SPÖ geht in die entscheidende Phase. Nun gibt es prominente und gewichtige Unterstützer für Pamela Rendi-Wagner. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Donnerstag, den 20. April, mit Jürgen Winterleitner.