„Unglaublich gut!“ ManUnited-Star lobt Sabitzer

Im Europa-League-Hinspiel gegen den FC Sevilla erzielte Sabitzer beim 2:2 im Old Trafford beide Tore für die „Red Devils“, sein Einsatz im Gastspiel in Andalusien ist nach einer am Wochenende erlittenen Blessur zwar unsicher, gelobt wurde er dennoch vorab. Und zwar von United-Star Christian Eriksen.