Nach Bärenattacke: Große Hysterie unter Wanderern

Gesteigerte Nachfrage von Reizgas

„Die Nachfrage nach dem Reizgas ist aktuell sogar größer als zur Zeit der Flüchtlingskrise“, erzählt Gregor Unterberger, der in Paternion das Jagdgeschäft Waffendoc führt. Davon, dass sich Wanderer jetzt mit Bärenspray ausrüsten, um sich für eine Begegnung mit Braunbär oder Wolf in Kärntens Wäldern zu rüsten, hält der erfahrene Großraubwild-Experte Eric Leitner wenig: „Ich verstehe die Ängste der Wanderer und in Nordamerika geht tatsächlich niemand in Bärengebieten ohne diesen Pfefferspray, den man gezielt mehrere Meter weit sprühen kann. Viel besser ist es aber, Begegnungen zu vermeiden.“