Wolfsberger AC gegen Hartberg ab - 19.30 Uhr LIVE

„Am Ende geht es um Punkte“

Der 49-Jährige hofft in seinem zehnten Spiel seit seiner Rückkehr auf die Hartberger Trainerbank auf den dritten Punktgewinn in Serie. Die Entwicklung seiner Elf sei „interessant und gut“, auch wenn derzeit andere Dinge zählen. „Philosophie hin oder her, am Ende geht es um Punkte“, sagte Schopp.