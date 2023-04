Befreiungsaktion in Papua ging schief: Vier Tote

Aufstände seit mehr als einem halben Jahrhundert

Die Region in der westlichen Hälfte der riesigen Insel Neuguinea ist schon seit den 1960er-Jahren Schauplatz separatistischer Aufstände. Die Provinz wurde 1969 in einer von den Vereinten Nationen unterstützten Abstimmung dem Inselstaat einverleibt. Seit Jahren kommt es immer wieder zu gewaltsamen Konflikten in der rohstoffreichen Region. Der Osten der nördlich von Australien liegenden Insel ist der unabhängige Staat Papua-Neuguinea.