Qualifizierte Zuwanderung ++ Versorgungssicherheit

Nach den Landtagswahlen in Niederösterreich hat sich die ÖVP mit der FPÖ auf ein Regierungsübereinkommen geeinigt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von der ÖVP und ihr Stellvertreter Udo Landbauer von der FPÖ sind heute gemeinsam vor die Presse getreten und haben die Ergebnisse ihrer Regierungsklausur präsentiert. Und: Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will die sichere Versorgung mit Lebensmitteln in den Fokus rücken. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Mittwoch, den 19. April, mit Jürgen Winterleitner.