Begehrte Tickets für das Lido Sounds gewinnen

Diese Nachricht hat mit einer Wucht eingeschlagen! Als die Veranstalter Arcadia Live und die LIVA ihr brandneues Festival Lido Sounds und das dazugehörige Line-Up vorgestellt haben, blieb so mancher Mund weit offenstehen: Von 16. bis 18. Juni geben sich 30 Bands am Urfahr Marktgelände statt der Klinke das Mikro in die Hand, um pro Tag bis zu 30.000 Menschen zu begeistern.