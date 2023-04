Vorarlberg: Alles eine Frage der Interpretation

Einen Monat später schließlich ist die zweite Verhandlung. Der Vorwurf der öffentlichen Anklägerin: Anfang Dezember soll die 50-jährige Produktionsmitarbeiterin mit ihrem 65-jährigen Mann wieder mal eine Auseinandersetzung gehabt haben. Dabei soll sie ihn so fest am Unterarm gepackt und gehalten haben, dass dieser ein Hämatom erlitt. Zwei Tage später soll sie ihm in die Hand gebissen und den Wohnungsschlüssel in die Hand gebohrt haben, als dieser versuchte, ihr das Handy wegzunehmen. Zur Strafe soll sie sich mit ihm über mehrere Stunden in der Wohnung eingeschlossen haben. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige.