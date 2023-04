Andreas Gabalier designte Sonnenbrillen-Kollektion

Andreas Gabalier begeistert seine Fans nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem unvergleichlichen Style. Den gibt es jetzt auch zu kaufen, denn der Tausendsassa ist unter die Sonnenbrillen-Designer gegangen. Gemeinsam mit sehen!wutscher lanciert der Steirer eine eigene Kollektion, die sich, egal ob am Berg, am See oder beim Open-Air-Konzert, sehen lassen kann.