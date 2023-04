Berufsfeuerwehr übte mit Pferdedummy „Gustav“

Auch Pferde, Rinder und andere Großtiere geraten immer wieder in Not. Die Feuerwehr ist dann meistens als Retter gefragt. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, nehmen derzeit zahlreiche Kameraden der Berufsfeuerwehr Klagenfurt an einer eigenen Schulung für Großtierrettung teil. In mehreren Modulen wird den Feuerwehrmännern gezeigt, wie Pferde, Rinder & Co. aus verschiedenen Situationen gerettet werden können. Am Dienstag begann der erste Teil der Schulung.