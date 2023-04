Verärgerte Pendler holten sich wieder nasse Füße

Nicht schlecht staunten Dienstagfrüh gegen 6 Uhr die Pendler am Bahnhof in Gramatneusiedl, Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich: Die Station stand wegen starken Regens und einer Baustelle unter Wasser. Wieder einmal. ÖBB-Kunden sind verärgert.