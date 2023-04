Bjelica vor Unterschrift beim türkischen Meister!

Bjelica befindet sich schon in der Türkei für die finalen Vertragsgespräche. Der 51-Jährige war zuletzt beim kroatischen Erstligisten unter Vertrag, ist seit Ende August 2022 ohne Trainer-Posten gewesen. Auch Dinamo Zagreb wollte „Neno“ wieder zurückholen, auch Angebote diverser Nationalmannschaften lagen am Tisch. „Ich will aber einen Klub trainieren“, hatte Bjelica immer betont.