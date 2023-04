Haftstrafe für Burger ++ Remis in hitzigem Derby

Ex-ÖFB-Teamspielerin Nina Burger ist wegen ihres Alko-Unfalls zu neun Monaten Haft verurteilt worden, keinen Sieger hat das turbulente 339. Wiener Derby gebracht und Bozen verkürzt in der Eishockey-Finalserie auf 2:3 - das und noch mehr sind die Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Michael Tiroch am Montag, dem 17. April.