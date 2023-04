Wohnglück beginnt mit der Finanzierung

„Der s Bausparvertrag ist oft der erste Schritt in Richtung Wohnraumschaffung“, sagt Andreas Kaim, Vorstand der s Bausparkasse. „Bausparen ist zu 100 % risikolos und kann mit der Sicherheit abgeschlossen werden, dass ich gleich zu Beginn weiß, was mich in den nächsten sechs Jahren erwartet.“