Die Geheimnisse hinter den „kleinen Baujuwelen“

Die Datenbank wird nun in vielen Gemeinden des Landes überarbeitet und wieder mit neuen Inhalten befüllt: Unter dem Motto „Kultur in der Flur“ hat ein Team in der Region Weinviertel nun 45 neue Freiwillige eingeschult, die Bauten sowie Kunstwerken auf den (historischen) Grund gehen. Es ist zwar schon viel geschehen, gibt aber auch genug zu tun: Registriert sind etwa 11.000 Denkmäler mit ihrer Geschichte. Das ist zwar schon eine ganze Menge, aber allein in Niederösterreich gibt es weit über 45.000 Marterln ...