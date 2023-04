Zerrissene Choreo: „Man kann darauf verzichten“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung: das völlig verrückte Derby, die durch die Rapid-Fans zerrissene Austria-Choreografie (Moizi: „Man kann drauf verzichten, ich brauch‘s nicht“), den Titelkampf in der Bundesliga, die Titelkämpfe in Deutschland und England, Bayern München, Borussia Dortmund, Manchester City und natürlich Tennis und dabei vor allem Sam Weissborn.