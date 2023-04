Alkolenker (28) lief nach Unfall einfach davon

Gegen 22:15 rammte am Sonntag ein Autofahrer mit seinem Pkw eine Straßenlaterne. Der Lenker war in der Gemeinde Obernberg am Inn im Bezirk Ried unterwegs. Beim Unfall wurde ein Reifen seines Wagens beschädigt. Noch voller Tatendrang machte sich der 28-Jährige daran, das kaputte Rad zu wechseln.