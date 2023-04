Oberösterreichs Jugend blutet in Richtung Wien aus

Wien bleibt der „Nabel der Welt“

„Die Zahlen sprechen eine klare Sprache“, sagt Kneifel: „Von 73 Bundesbehörden oder -agenturen und gesamtstaatlichen Institutionen befinden sich 69 in Wien, das somit der ,Nabel der Welt‘ bleibt. Zum Vergleich: In Deutschland sind 68 Bundesdienststellen auf 25 verschiedene Städte aufgeteilt.“ Die Österreichische Gesundheitskasse, die Digitalisierungsagentur des Bundes, das Bundesamt für Steuerbetrugsbekämpfung und die Asylagentur haben alle ihren Sitz in Wien, also werden auch Neugründungen nicht nach auswärts vergeben.