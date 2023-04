Papierflieger-Weitenrekord für Boeing-Ingenieure

Die Luft- und Raumfahrtingenieure Dillon Ruble und Garrett Jensen ließen sich bei ihrem Papierflieger laut eigenen Angaben von Hyperschall-Flugzeugen inspirieren. „Unser Design unterscheidet sich ein wenig von der traditionellen Faltung in der Mitte, bei der die beiden Ecken bis zur mittleren Linie in der Mitte gefaltet werden. In dieser Hinsicht ist es ziemlich einzigartig. Es ist definitiv ein ungewöhnliches Design“, sagte Ruble.