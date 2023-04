GAK sucht dringend einen treffsicheren Knipser

Eine große rote Party hätte es werden können! Über 4500 Fans in der Merkur Arena, BW Linz ließ in Liefering Punkte liegen und mit einem Sieg gegen Spitzenreiter St. Pölten wäre der GAK selbst in der Zweiten Liga ganz oben gestanden. Dafür reichte Freitag Abend das dritte 0:0 in dieser Saison (zweimal gegen die Niederösterreicher) aber nicht...