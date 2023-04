GAK-Hit: Ein Gipfeltreffen ohne zündende Ideen

Für das erste Feuerwerk des Tages sorgte in der Merkur Arena schon vor Anpfiff das rote Fan-Lager mit Bengalos. Am Feld dauerte es dann aber seine Zeit, bis die Teams bei strömendem Regen auf Betriebstemperatur liefen. Höhepunkte waren Mangelware. Großer Aufreger: In Minute 30 hatten die über 4500 GAK-Fans den Torschrei bereits auf den Lippen, doch Stürmer Viunnyk verzog alleinstehend aus 13 Metern. St. Pölten hingegen hatte mehr Ballbesitz, Zählbares kam dabei auch nichts heraus. Nach der Pause kamen die „Rotjacken“ besser aus der Kabine. Und Rusek jubelte nach einem Gestocher bereits, doch Schiri Lechner entschied zum Ärger des vermeintlichen Torschützen auf Handspiel (65.). Es war der letzte große Aufreger.