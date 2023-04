Linz hatte neun Tage lang eine „Hitlerstraße“

„Ich traute erst meinen Augen nicht, hab’ dann noch einmal geschaut, dann war ich geschockt“, eine „Krone“-Leserin war am Mittwoch vor einer Woche in Linz in einer Straßenbahn der Liniie 2 in Richtung SolarCity unterwegs, als sie eine verblüffende Entdeckung machte. Denn an der Haltestelle Hillerstraßie war am Schild „Hitlerstraße“ zu lesen.