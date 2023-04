Detektiv in Kaufhaus wird Ganove zum Verhängnis

Bereits am Mittwoch zeigte der Detektiv, der in einem Geschäft in der Innsbrucker Innenstadt tätig ist, den vorerst unbekannten Täter wegen eines Diebstahls sowie eines versuchten Diebstahls in den vergangenen zwei Wochen an. Auch eine Videoaufnahme bzw. ein Lichtbild des mutmaßlichen Ganoven legte er der Polizei vor. Am Donnerstag meldete sich der Detektiv erneut bei den Beamten und sagte, dass er den Täter in einem Bus gesehen hätte.