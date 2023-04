Der letzte unbeschrankte Bahnübergang in Eisenstadt wird nun entschärft. Im September 2020 war es an der Eisenbahnkreuzung in der Eisbachstraße zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Auto war von einem herannahenden Zug erfasst worden. Die 73-jährige Lenkerin starb noch an der Unfallstelle, ihr 79-jähriger Mann nur wenig später im Krankenhaus.