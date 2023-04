„Ich will den Menschen jetzt etwas zurückgeben“

Kevin Danso spielt bei Lens eine überragende Saison. Für den 24-jährigen Abwehrchef ist Messi „außerirdisch“ und Mbappe der „beste Stürmer der Welt“ - dennoch geht Danso selbstbewusst in Frankreichs Titel-Hit gegen bei Paris am Samstag. Wie der gebürtige Steirer so tickt, worauf er achtet, was er an Teamchef Rangnick schätzt und was ihm am Herzen liegt, verriet der ÖFB-Teamspieler im „Krone“-Interview.