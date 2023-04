Galtier: Erst Rassismus-Sager, dann Morddrohungen

„Hälfte in Moschee“

Galtier soll sich im August 2021 über den hohen Anteil an Muslimen und Schwarzen im Verein aufgeregt haben und dass dieser ein Problem sei. Laut Julien Fournier, dem damaligen Sportdirektor des Klubs, habe er zudem gemeint: „Es sind nur Schwarze. Die Hälfte der Mannschaft ist am Freitag in der Moschee.“