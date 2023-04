18.000 Rinder bei lebendigem Leib verbrannt

„Dies war der tödlichste Brand in einem Rinderstall in der Geschichte von Texas, die Ermittlungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte der texanische Landwirtschaftskommissar Sid Miller am Donnerstag. Das Unglück hatte sich bereits am Montag ereignet. Tagelang war das Ausmaß der Katastrophe in dem Ort Dimmit noch nicht bekannt. Als die Flammen gelöscht waren, bot sich den Einsatzkräften ein entsetzlicher Anblick.