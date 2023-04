„Kleines Beisl“ steht plötzlich ohne Wirt da

„Hoffentlich wird das Beisl bald wieder mit Leben erfüllt“

Letzterer erkrankte, und so mussten die beiden schweren Herzens ihr kleines, aber feines Lokal samt Gastgarten (30 bis 40 Plätze drinnen wie draußen) zusperren. Dass die beiden schmerzlich vermisst werden, sieht man an unzähligen Kommentaren in den sozialen Medien, wenn Edith Schörghuber etwa wieder die Suche nach einem Nachfolger per Posting auf Facebook verstärkt. Nicht nur sie hofft, dass sich da bald was tut: „Unsere vielen Stammgäste und die ganzen Firmen rundherum würden sich riesig freuen, wenn das Beisl wieder mit Leben erfüllt wird. Es wäre nahezu alles da, um sofort starten zu können.“