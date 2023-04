Zusteller haut mit Firmen-Lkw nach Deutschland ab

Am Mittwoch dachte ein 36-jähriger Zusteller offenbar gar nicht daran, den Firmen-Lkw wieder ordnungsgemäß zurückzubringen. Der Rumäne überquerte mit dem Fahrzeug die Grenze nach Deutschland in Kiefersfelden, wie die Innsbrucker Polizei mitteilt. Von dort aus ging es dann weiter Richtung Norden. Dem Firmeninhaber gegenüber hatte der Mann am Telefon erzählt, er habe den Lkw am Firmengelände abgestellt.