Aufstieg zum „Bergerl“ hoch über Admont

Start beim Gemeindeamt

Wir starten beim Gemeindeamt in Hall (682 m) und gehen wenige Meter leicht bergauf, um die Brücke zu überqueren und rechts der Straße durch den Ort zu folgen. Der markierte Weg verläuft entlang einer Asphaltstraße, die im Tal über gepflegte Kulturflächen führt und in Folge bergauf in einen abwechslungsreichen Mischwald mündet. Wir folgen der Forststraße und einem Steig bergauf bis zu einer Wegkreuzung am Bergrücken, an der wir uns rechts halten.