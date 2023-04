Pensionistin engagiert sich für Goldhauben-Gruppe

Kennen auch Sie jemanden, der etwas Besonderes geleistet hat, und würden dieser Person gerne eine Auszeichnung verleihen? In Anlehnung an unseren Landespatron, den heiligen Leopold, holen wir Helden des Alltags vor den Vorhang. Diese Woche stellen wir Ihnen Franziska Tremesberger aus Unterramsau in der Gemeinde Strengberg im Bezirk Amstetten vor.