Polizei trainiert für Klimablockade und Amokläufer

„Die Ausbildung und die interaktiven Einsatzszenarien werden immer an aktuelle Herausforderungen angepasst“, erklärt Oberst Erich Londer, Kommandant der Einsatzeinheit Kärnten. „Die Mitglieder sind in Polizeiinspektionen in ganz Kärnten stationiert - so haben wir überall Leute mit der passenden Ausbildung.“