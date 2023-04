Mathea steht erneut als sexy Badenixe vor Kamera

Mathea posiert in ihren Lieblings-Teilen

Starfotograf Riccardo Vimercati setzte Mathea erneut perfekt in Szene. Man kennt sich und ist vertraut im Umgang miteinander, dementsprechend groß war die Wiedersehensfreude. Geshootet wurde in Tulum in Mexiko. Der perfekte Ort, macht die malerische Kulisse mit weißem Sandstrand und türkisblauem Meer schon jetzt richtig Lust auf Sommer, Sonne und den nächsten Urlaub.