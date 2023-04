Über den Dächern von Wien

Mehr als nur ein Dachgeschoß! Zwischen Aumannplatz und Schubertpark gelegen, erstreckt sich diese ca 178,00 m² große Wohnung über das gesamte Dachgeschoss eines stattlichen und perfekt gepflegten Gründerzeitbaus und vermittelt einem das fantastische Gefühl, ungestört und ganz für sich in einem „Haus auf dem Haus“ zu leben. Mit seinen 3,5 Zimmern und einer Wohnfläche von ca. 177 m² bietet sich von allen Seiten ein wunderschöner Ausblick in den umliegenden 18. Bezirk und darüber hinaus. Die großflächigen Verglasungen im Innenbereich erzeugen ganzjährig wundervolle Lichtstimmungen. Vom Vorraum aus gelangt man in der unteren Wohnebene zu den beiden getrennt begehbaren Schlafzimmern mit Badezimmern und WC, sowie über einen Treppenaufgang zur oberen Wohnetage. Prunkstück der Immobilie - ist der 60m² große Wohnsalon mit eingebautem Kamin. Drei Freiflächen in Form von 2 geräumigen Terrassen und einer Loggia sind im Kaufpreis inbegriffen. Im oberen Bereich dieser atemberaubenden Dachgeschosswohnung befindet sich der offen gestaltete Galeriebereich. Ein Plus für alle, die sich ein geräumiges Homeoffice wünschen. Obendrein wurde bei diesem Luxusdomizil auch auf Energie-Autarkie geachtet. Angefangen von der großflächig angebrachten PV-Anlage zur Stromerzeugung, einer Wärmepumpe für Warmwasser über eine Fußbodenheizung, sowie -kühlung und der elektrisch betrieben Außenjalousien ist hier ein klimabewusstes Heim entstanden.