Jetzt muss im Fußball ein Anti-Gewalt-Gipfel her!

Einfach nur abartig, was sich allein in den letzten eineinhalb Wochen im OÖ-Fußball abgespielt hat: In Schalchen zog ein Hilfsschiedsrichter seine Fahne zwei Spielern über den Schädel. In Pasching versuchte ein LASK-„Fan“ vorm Drittliga-Derby, Rieds Sportchef zu attackieren. In Pinsdorf ließ ein Gästetrainer auf der Tribüne seine Fäuste sprechen. In Pram hat ein Hilfs-Schiri laut Zeugen einen Spieler rassistisch beleidigt . . .