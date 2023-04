Frau verrichtete mitten im Stadtzentrum Notdurft

Eine Polizeistreife wurde am Sonntag kurz nach 22 Uhr auf ein Paar in Gmunden aufmerksam, wobei eine Frau im Alter von 27 Jahren in Gmunden beim Trauntor direkt im Stadtzentrum auf der Fahrbahn hockte und auf die Straße urinierte. Die Beamten sprachen das Paar an und kontrollierten die Frau, die sich anfangs noch ruhig benahm.