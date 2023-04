„Das schmerzt!“ Sturm Graz verpasst „große Chance“

Die mitgereisten Sturm-Fans spendeten ihrer Truppe nach dem Spiel jedenfalls aufmunternde Gesänge, auf der Gegenseite feierten die Linzer ausgiebig. „Die Genugtuung ist riesig. Sie haben schön provoziert nach dem Cupsieg, jeder von uns war bis in die Haarspitzen motiviert“, betonte Peter Michorl. „Wir wollen den dritten Platz festigen, das war ein wichtiger Schritt.“ Am Sonntag steht das Gastspiel in Salzburg auf dem Programm. Man habe gesehen, dass Salzburg was liegenlassen kann, sagte Michorl, „das wollen wir auch schaffen“.